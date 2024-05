Amazon poderá operar drones para entregas nos EUA até 'onde a vista não alcança'

Com a permissão, os funcionários da Amazon podem operar drones remotamente sem vê-los com seus próprios olhos. Um porta-voz da FAA disse que a aprovação se aplica à cidade de College Station, no Texas, onde a empresa lançou as entregas por drones no final de 2022.