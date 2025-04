SEM LUZ

Apagão geral atinge países da Europa e causa caos

Problema complicou o sistema de transporte e também telecomunicações

Em Madri, estações de metrô precisaram ser evacuadas, e o trânsito no centro da cidade ficou congestionado devido à falha nos semáforos, de acordo com emissoras de rádio locais. Em Portugal, a situação foi semelhante: a polícia confirmou que semáforos de todo o país pararam de funcionar, o metrô foi fechado em Lisboa e no Porto e o serviço ferroviário ficou suspenso.>

A Red Eléctrica, operadora do sistema elétrico espanhol, informou que os protocolos de restauração foram ativados em colaboração com outras empresas do setor. "Planos de restauração do fornecimento de energia foram ativados em colaboração com empresas do setor após a queda de energia na península. As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las", publicou a empresa no X (antigo Twitter).>