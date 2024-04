“LIVRO ABERTO”

Apps de namoro são péssimos para privacidade, mostra estudo; veja ranking

Um estudo realizado pela Mozilla concluiu que os aplicativos de namoro estão coletando mais informações pessoais do que nunca e compartilhando, vendendo ou falhando em proteger adequadamente esses dados.

Nos testes de privacidade realizados pela fundação, 23 dos 25 aplicativos avaliados foram reprovados, incluindo Tinder, Bumble, OkCupid, Scruff e Grindr. O único aplicativo que passou em todos os testes foi o Lex, enquanto Harmony e Happn receberam uma avaliação "ok", falhando em alguns aspectos. O Grindr, voltado ao público LGBTQ+, recebeu a pior avaliação.

Metade dos aplicativos avaliados não passaram nos testes de segurança e lidaram com violação de dados e vazamentos nos últimos três anos. A Mozilla cita o caso de um grupo católico conservador que gastou milhões de dólares para comprar dados do Grindr, por meio de corretores de dados, para monitorar padres gays nos EUA. A empresa também foi processada por centenas de usuários recentemente no Reino Unido que alegam que suas informações privadas, incluindo o status de HIV, foram compartilhadas para empresas de publicidade sem consentimento.