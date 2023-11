DIA D

Argentina: cerca de 30% dos eleitores já depositaram seus votos; Massa e Milei votam

Massa afirmou que o processo ocorre "dentro da normalidade" e classificou as eleições como "muito importantes para decidir os próximos quatro anos" do país. "Convido todos os argentinos a passar este dia com reflexão, calma e esperança. Estamos iniciando uma nova etapa na Argentina, que requer, acima de tudo, o diálogo e o consenso necessários para seguir um caminho mais virtuoso no futuro", afirmou ele, durante coletiva de imprensa, conforme vídeo publicado pelo Clarín.