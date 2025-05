EXPERIMENTO

'Vape-o-Gotchi': o cigarro eletrônico com pet virtual que morre se você parar de fumar

Dispositivo foi idealizado em evento que promove protótipos absurdos

Os tamagotchis são pets virtuais inseridos em pequenos dispositivos eletrônicos que foram febre nos anos 90. Agora, os bichinhos eletrônicos se misturam com um item bastante popular entre os jovens dos dias de hoje: os vapes. >

O produto funciona da seguinte maneira: ao invés de alimentar e brincar com os bichinhos virtuais como em um Tamagotchi convencional, os usuários devem mantê-los vivos com tragadas saborizadas. Ou seja, caso o “tutor” pare de fumar, o mascote morre.>

Mas calma: o objetivo da invenção não é a comercialização, mas sim fazer uma sátira ao uso de vapes e os potenciais danos à saúde que o seu consumo pode causar. Xun disse à revista Futurism que a ideia de criar o apetrecho veio depois que ela começou a fumar vapes com o intuito de parar com os cigarros.>

Ela percebeu que seus amigos também estavam bastante ligados aos seus cigarros eletrônicos, por isso imaginou que “gamificar” o uso de nicotina poderia ajudá-la a parar com o vício. Tanto é que na ideia inicial do projeto, o Tamagotchi morreria quando o usuário decidisse fumá-lo, mas depois que ela e sua colega descobriram o evento de bizarrices eletrônicas, decidiram criar uma versão maligna do dispositivo.>