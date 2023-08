Astro de 'Hannah Montana' é preso no Texas após roubar salgadinhos em hotel

Um ator que integrou o elenco de Hannah Montana, exibida entre os anos 2006 e 2011, foi preso neste sábado, 26. Segundo o TMZ, Mitchel Musso foi detido por roubar um pacote de salgadinho



O intérprete do personagem Oliver Oken no seriado da Disney estava sob influência de álcool quando teria roubado o item do mercado de um hotel. Policiais receberam o chamado de um funcionário que alegou que Mitchel estava tendo um comportamento agressivo.