PROBLEMAS TÉCNICOS

Astronautas que ficaram 'presos' no espaço por nove meses iniciam a volta pra casa

Missão deveria durar só oito dias; retorno dos astronautas era previsto para junho de 2024

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de março de 2025 às 09:38

Astronautas que ficaram 'presos' no espaço por nove meses iniciam a esperada volta pra casa Crédito: Divulgação/Nasa

Depois de uma missão que deveria durar oito dias e se estendeu por nove meses, os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore, que ficaram "presos" no espaço, estão finalmente a caminho da Terra. A esperada volta para casa começou oficialmente na madrugada desta terça-feira (18). Pelas estimativas da Nasa, o retorno dos astronautas será um processo que durará aproximadamente 17 horas no total, desde o fechamento da escotilha até o pouso na água, previsto para às 18h57 de terça-feira. Os astronautas devem ser resgatados em um local, ainda não informado, na costa da Flórida, nos Estados Unidos (EUA). Após o pouso na água, equipes de recuperação estarão prontas para resgatar os astronautas e a cápsula, finalizando assim a missão que manteve Wilmore e Williams no espaço muito além do tempo inicialmente previsto. >

Ao todo, os astronautas passaram 287 dias na Estação Espacial Internacional. Eles foram obrigados a ficar além do tempo previsto devido a problemas técnicos na cápsula Starliner, da Boeing, que deveria ter trazido a dupla por volta de junho de 2024. À época, como medida de segurança, a Nasa optou por retornar o veículo espacial à Terra vazio, deixando-os sem transporte. Com o retorno adiado indefinidamente, a solução foi embarcar na cápsula Dragon Freedom, da SpaceX, que desacoplou da Estação Espacial Internacional às 2h05 no horário de Brasília. A bordo também estão os astronautas Nick Hague e o cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov, que fazem parte missão Crew-9.>

A Crew-9 voltaria à Terra na quarta-feira (19), mas a agência decidiu antecipar a operação em um dia para facilitar a troca de tripulação na Estação Espacial Internacional e evitar o mau tempo esperado para a semana. A decisão foi tomada no último domingo (16), após a avaliação das condições meteorológicas na costa da Flórida. "As previsões indicam condições favoráveis para terça-feira à noite, oferecendo uma janela de oportunidade antes da chegada de condições climáticas menos favoráveis previstas para o final da semana", informou a agência.>