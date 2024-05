Ataque em área turística do Afeganistão mata seis pessoas e deixa outras sete feridas

Pelo menos seis pessoas morreram depois que homens armados abriram fogo em Bamiyan, cidade no centro do Afeganistão na sexta-feira, 17, de acordo com autoridades do Taleban e da Espanha, que identificaram as vítimas como três turistas espanhóis e três afegãos.