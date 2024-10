FAST FOOD

Autoridades descartam carne bovina como fonte do surto de E.coli no McDonald's

Apuração continua agora com foco nas cebolas usadas nos hambúrgueres

Estadão

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 11:23

Sanduíche do Mc Donald's Crédito: Divulgação

O McDonald's e as autoridades de segurança alimentar dos Estados Unidos descartaram a carne bovina como fonte do surto da bactéria E. coli associado ao lanche Quarteirão da rede, mas continuam investigando as cebolas usadas nos hambúrgueres.

O Departamento de Agricultura do Estado de Colorado informou, no domingo (27), que concluiu uma série de testes em hambúrgueres de carne fresca e congelada coletados em unidades do McDonald's no Estado, vinculadas à investigação em andamento. Todos os testes deram negativo para E. coli, segundo a agência, e as autoridades de saúde local não devem coletar mais amostras.

Os porta-vozes da rede afirmaram que a empresa ainda aguarda os resultados dos testes das cebolas suspeitas. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) disse na sexta-feira que está coletando amostras de cebola para análise enquanto trabalha para determinar a causa do surto.

O surto de E. coli relacionado ao Quarteirão do McDonald's, divulgado na semana passada por autoridades federais de saúde, já infectou 75 pessoas e causou uma morte em 13 Estados, de acordo com autoridades de segurança alimentar.

A rede retirou os hambúrgueres do cardápio nas áreas afetadas e afirmou que está cooperando com as agências reguladoras que investigam o surto. Em comunicado, o McDonald's afirmou que pretende retomar a venda do Quarteirão nos restaurantes afetados pelo surto ao longo da semana, mas sem cebolas frescas.

Na sexta-feira, o McDonald's anunciou que suspenderia a compra de cebolas de uma instalação da Taylor Farms no Colorado, que fornecia as cebolas fatiadas para as unidades da rede associadas aos casos. Na semana passada, a Taylor Farms recolheu lotes de cebola amarela de sua unidade em Colorado Springs e informou que, até o momento, não encontrou vestígios de E. coli nos testes realizados.

Desde a divulgação do surto, o fluxo de clientes nas lojas da rede nos EUA caiu quase 5% na quarta-feira passada em comparação com igual período do ano passado, de acordo com a Gordon Haskett Research Advisors. Nos quatro Estados com casos confirmados de E. coli - Colorado, Kansas, Utah e Wyoming - o movimento caiu mais de 10% em relação ao ano passado, segundo a análise com base em dados de localização do Placer.ai.