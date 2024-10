FAST FOOD

McDonald’s perde US$14 bilhões após contaminação por bactéria

A contaminação causada por uma bactéria que infectou um dos sanduíches da McDonald’s nos Estados Unidos gerou perdas bilionárias para o fast food em Nova York. Foi uma queda de 6,15% nas ações da empresa nesta quarta-feira (23), o que desenha o pior desempenho do grupo desde março de 2020, no início da pandemia.

A McDonald’s perdeu cerca de 14 bilhões de dólares, caindo de US$ 225,74 bilhões para US$ 221,5 bilhões. A contaminação se estendeu por estados norte-americanos populosos, como Colorado, Kansas, Utah e Wyoming.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o prejuízo foi decorrente de um surto da bactéria E. coli no sanduíche “Quarterão”, um dos mais famosos e pedidos da franquia. Com a contaminação, 49 pessoas adoeceram, e 10 precisaram ser hospitalizadas.

A principal suspeita das investigações é de que as doenças manifestadas estejam conectadas às cebolas fatiadas do sanduíche, que vêm de um único fornecedor e chegam a três centros de distribuição, segundo o diretor de cadeia de suprimentos do McDonald’s na América do Norte, Cesar Piña, de acordo com a CNN. Atualmente, o Quarterão está sendo temporariamente retirado de oferta nos estados que vivenciaram a contaminação.