ACIDENTE

Avião com 38 pessoas a bordo sai da pista no Panamá

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Larissa Almeida

Publicado em 17 de maio de 2025 às 11:20

Avião ficou danificado após acidente Crédito: Reprodução

Um avião com 35 passageiros e três tripulantes a bordo caiu após sair da pista em um aeroporto do Panamá. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (16). Apesar do susto e dos estragos no veículo aéreo, ninguém ficou ferido, de acordo com informações da Aviação Civil do Panamá. >

O acidente aconteceu após o avião pousar às 21h01 (23h01 no horário de Brasília), no Aeroporto Capitão José Ezequiel Hall, na Ilha Bocas, uma província caribenha de Bocas del Toro, na fronteira com a Costa Rica.>

O voo 982 do Air Panamá saiu da Cidade de Panamá tendo como destino a Ilha Colón. Após o acidente, os passageiros e tripulantes foram evacuados do avião por funcionários e autoridades locais. >

Segundo o prefeito de Ilha Bocas, há anos a localidade precisa de um aeroporto digno. "O problema não é só o terminal e o tamanho da pista em si, mas também o ILS – sistema de navegação que ajuda os pilotos a fazer pousos seguros em condições de baixa visibilidade – para aproximações por instrumentos. Hoje, é apenas visual. Sem falar das pessoas que entram na pista para jogar futebol", disse ao jornal local Panamá América.>