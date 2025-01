ACIDENTE

Avião com 64 pessoas e helicóptero militar com 3 soldados colidem no ar nos EUA

Equipes de resgate, com botes e helicópteros, trabalham no Rio Potomac, próximo ao aeroporto, onde o avião caiu

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 07:32

Acidente aéreo nos EUA Crédito: Reprodução

Um acidente aéreo envolvendo um avião comercial e um helicóptero militar aconteceu em Washington D.C., capital dos Estados Unidos, na noite da quarta-feira (29). A colisão aconteceu por volta das 21h (horário local), nas proximidades do Aeroporto Ronald Reagan, que opera voos nacionais. >

O avião, um Bombardier CRJ700, transportava 60 passageiros e quatro tripulantes e fazia um voo da American Airlines, com origem em Wichita, Kansas, rumo a Washington. A batida aconteceu quando a aeronave estava a poucos metros da pista, prestes a pousar. A American Airlines confirmou a envolvência de sua aeronave no acidente, mas informou que aguardaria mais detalhes antes de se manifestar.>

O helicóptero envolvido era um Sikorsky UH-60 Black Hawk, utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O Exército americano afirmou que não havia nenhum militar sênior a bordo e que três soldados estavam na aeronave no momento da colisão. A agência de notícias Associated Press (AP) relatou que o helicóptero estava em um voo de treinamento.>

Equipes de resgate, com botes e helicópteros, trabalham no Rio Potomac, próximo ao aeroporto, onde o avião teria caído. Até a última atualização, 19 corpos haviam sido resgatados, e não havia registro de sobreviventes. As condições no local são descritas como “extremamente difíceis”, com temperaturas em torno de 4°C e ventos fortes, que causaram a formação de gelo no rio.>

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou sobre o ocorrido, afirmando que está monitorando a situação e pediu orações para as vítimas. "Fui informado sobre o terrível acidente no Aeroporto Nacional Reagan. Estou monitorando a situação e fornecerei mais detalhes conforme surgirem", disse.>