ACIDENTE

Avião comercial com dezenas de passageiros cai na Rússia

Segundo relatos, não há sobreviventes

Um avião de passageiros caiu nesta quinta-feira (24) na região de Amur, no extremo leste da Rússia. De acordo com autoridades locais, todos os ocupantes teriam morrido no acidente, conforme relatado pela agência russa Tass.>