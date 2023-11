CESSAR-FOGO

Biden defende pausa nos combates em Gaza e pede libertação de reféns

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta segunda, 27, a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Hamas, e disse que segue em contato ainda com líderes do Egito e do Catar para garantir que todos os aspectos do acordo sejam implementados. Em sua conta na rede social "X", ele disse que tem insistido "consistentemente" numa pausa nos combates para acelerar e expandir a assistência humanitária que chega a Gaza e facilitar a libertação de reféns.