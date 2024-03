PEGO NO PULO

Biden diz ter cruzado 'muitas vezes de trem' ponte derrubada por cargueiro, que não tem linha férrea

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi alvo de uma checagem de fatos após declarar ter cruzado "muitas vezes de trem" a ponte Francis Scott Key, em Baltimore (Maryland), derrubada por um navio cargueiro na madrugada de terça-feira (26/3). Porém, como muitos alertaram no X (antigo Twitter), a ponte não tem uma linha férrea, noticiou o "NY Post". As informações são do jornal Extra.