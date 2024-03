HISTÓRICO DE COLISÃO

Navio cargueiro que derrubou ponte nos EUA já tinha se envolvido em colisão em 2016

Cargueiro Dali sofreu considerável avaria no casco ao deixar o porto de Antuérpia, na Bélgica

Publicado em 26 de março de 2024 às 20:43

Ponte desabou em Baltimore Crédito: Reprodução

O navio cargueiro Dali, que derrubou a Ponte Francis Scott Key, sobre o Rio Patapsco, em Baltimore (EUA), na madrugada desta terça-feira (26), já tinha se envolvido numa colisão em 2016, ao deixar o porto de Antuérpia (Bélgica). As informações são do jornal Extra.

Em 27 inspeções realizadas desde a construção do navio, em 2015, duas "deficiências" foram sinalizadas, de acordo com registros do Sistema Eletrônico de Informação de Qualidade de Remessa (Equasis) vistos pela emissora CNN.

Autoridades conferiram ao Dali uma "deficiência nas máquinas de propulsão e auxiliares – medidores, termômetros, etc.", em junho de 2023, de acordo com os registros do Equasis.

O navio também recebeu uma "deficiência" por "condições estruturais" descritas como "danos no casco que prejudicam a navegabilidade" exatamente após a colisão em 2016, que foi confirmada à CNN por autoridades belgas.

De acordo com o arquivo de incidentes marítimos Shipwrecklog, o Dali, de 300 metros de comprimento e 48 de largura, estava tentando deixar o terminal de contêineres em direção a Bremerhaven, na Alemanha, quando sua proa teria girado, fazendo com que a popa raspasse a lateral do cais e danificando vários metros do casco.

O navio porta-contêineres foi inspecionado pela última vez em 9 de setembro de 2023, pela Guarda Costeira dos EUA, em Nova York. Nenhuma deficiência foi relatada na época, de acordo com o Equasis.

Autoridades de Cingapura, de onde o navio é originário, disseram que havia 22 tripulantes e dois pilotos a bordo do Dali quando ele atingiu a ponte Francis Scott Key. Nenhum tripulante ficou ferido.