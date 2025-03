EM PARIS

Bomba da 2ª Guerra Mundial é achada em trilhos e para principal estação de trem da Europa

Pela Gare du Nord circulam cerca de 700 mil passageiros por dia e 200 milhões por ano

Considerada a principal estação de trem de Paris e também de toda a Europa, a Gare du Nord parou, nesta sexta-feira (7), após ter sido encontrado, no meio dos trilhos, uma bomba da Segunda Guerra Mundial. De acordo com informações do site da rede de TV pública Ici Paris Île-de-France, a bomba possui mais de um metro de comprimento. A empresa ferroviária francesa SNCF informou que todos os trens que saem da Gare du Nord não estão circulando e que o tráfego “só poderá ser retomado após o fim das operações de desarmamento de bombas que estão sendo realizadas pelos serviços especializados da polícia de Paris”. >

Especialistas em desarmamento de bombas trabalham desde 6h da manhã (hora local, 2h em Brasília) no local. O objetivo da SNCF é reiniciar o tráfego no “meio da manhã”. No entanto, a empresa não é a única a tomar decisões nesse caso e depende da liberação da polícia. A paralisação do tráfego foi decidida a pedido da Secretaria de Segurança Pública de Paris, após a descoberta da bomba não detonada. O explosivo foi encontrado “durante obras realizadas nas proximidades da Gare du Nord de Paris”, a aproximadamente 2,5 km da estação, explicou a empresa ferroviária em um comunicado. >