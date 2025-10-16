Acesse sua conta
Brasil? EUA? Veja quais são os países que estão no ranking dos 20 passaportes mais poderosos do mundo

O ranking avalia a força de cada passaporte pelo número de países que permitem entrada sem visto

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:06

Passaporte brasileiro
Passaporte brasileiro Crédito: Polícia Federal/ Divulgação

Quem pensa que passaporte é tudo igual, está enganado. Uns tem mais passes livres do que outro e é justamente isso que faz do passaporte de determinado país mais cobiçado do que o de outros. A consultoria Henley & Partners divulga há 20 anos o ranking dos passaportes mais poderosos do mundo. A nova edição foi divulgada no dia 7 de outubro. O ranking avalia a força de cada passaporte pelo número de países que permitem entrada sem visto. Ao todo, são analisados 199 passaportes e 227 destinos. As informações são do G1.

O formato do Henley Passport Index aponta as posições dos passaportes sem considerar os países que estão empatados. Por isso, o ranking pode ter, por exemplo, três países empatados em 1º lugar, e o próximo grupo aparece na 2ª posição, e não em 4º. O passaporte brasileiro, por exemplo, perdeu acesso a um destino em relação a julho, quando ocupava o 16º lugar. Agora, está em 19º, com entrada em 169 locais, empatado com Argentina e San Marino. Se considerados os países que estão à frente do Brasil no ranking, o passaporte brasileiro fica na 46ª posição.

Já o passaporte americano deixou de estar no top 10 dos mais poderosos do mundo e agora ocupa a 12ª posição, empatado com o da Malásia, segundo o Henley Passport Index. É a primeira vez que o documento americano fica fora do top 10 do índice, que foi criado há 20 anos pela consultoria Henley & Partners e é atualizado regularmente. Atualmente, o passaporte americano garante acesso sem visto a 180 destinos, dois a menos em relação ao mês de julho, e está atrás de 36 países. O mais poderoso do mundo continua sendo o de Singapura, com acesso a 193 destinos.

De acordo com a Henley & Partners, a queda dos EUA no ranking foi influenciada, entre outros motivos, pela decisão do Brasil de voltar a exigir visto de entrada para turistas americanos em abril deste ano. A medida segue o princípio da reciprocidade, já que os brasileiros também precisam de visto para viajar aos Estados Unidos. Em 2014, o passaporte dos Estados Unidos ocupava o primeiro lugar no ranking mundial.

A Henley & Partners afirma que a queda do documento americano na última década está relacionada a uma “mudança fundamental na mobilidade global e na dinâmica do soft power”. “Nações que abraçam a abertura e a cooperação estão avançando rapidamente, enquanto aquelas que se apoiam em privilégios do passado estão sendo deixadas para trás”, afirmou Christian H. Kaelin, criador do Henley Passport Index.

Países asiáticos e europeus dominam o topo da lista. Depois de Singapura, aparecem Coreia do Sul e Japão, com acesso a 190 e 189 países, respectivamente. O passaporte mais fraco do mundo é o mesmo da última versão da lista: o Afegão, que dá acesso a apenas 24 destinos sem visto. O ranking é feito com base em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Os 20 passaportes mais poderosos do mundo:

  • Singapura (193 destinos) 
  • Coreia do Sul (190 destinos) 
  • Japão (189 destinos)
  •  Alemanha, Itália, Luxemburgo, Espanha e Suíça (188 destinos) 
  • Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Holanda (187 destinos)
  • Grécia, Hungria, Nova Zelândia, Noruega, Portugal e Suécia (186 destinos) 
  • Austrália, República Tcheca, Malta e Polônia (185 destinos) 
  • Croácia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Emirados Árabes e Reino Unido (184 destinos) 
  • Canadá (183 destinos)
  • Letônia e Liechtenstein (182 destinos) 
  • Islândia e Lituânia (181 destinos) 
  • Estados Unidos e Malásia (180 destinos) 
  • Romênia (179 destinos) 
  • Bulgária e Chipre (178 destinos) 
  • Mônaco (177 destinos) 
  • Chile (175 destinos) 
  • Andorra (171 destinos) 
  • Hong Kong (170 destinos) 
  • Argentina, Brasil e San Marino (169 destinos) 
  • Israel (165 destinos)

