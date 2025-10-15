Com dívida de quase R$ 28 milhões, time do Papa corre risco de falência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:13
O time San Lorenzo da Argentina, para o qual torcia o Papa Francisco, possui uma dívida de 4,4 milhões de euros, o equivalente a quase de R$ 28 milhões. O prazo para pagamento do valor vai até o próximo domingo (19), a fim de evitar que o grupo declare falência. O time é um dos cinco maiores do país e acumula ao menos 15 títulos nacionais.
De acordo com informações da revista Veja, a dívida foi contraída junto ao fundo de investimentos suíço AIS Investment Fund. O empréstimo foi concedido como pagamento antecipado para efetuar a transferência do jogador Adolfo Gaich ao clube russo CSKA Moscou, que posteriormente pagou o valor ao time argentino. A dívida, no entanto, nunca chegou a ser quitada.
Papa Francisco
No ano passado, a Justiça decretou o pagamento de 3,9 milhões de euros, mas, com a correção monetária e o acréscimo de juros, o montante chega a 4,4 milhões, segundo o jornal O Globo. Os advogados do grupo ainda não definiram um plano para evitar o processo de falência.