TECNOLOGIA

Instagram adota medida drástica para limitar acesso de adolescentes ao aplicativo

Nova atualização restringe buscas, interações e exibição de posts considerados inapropriados para menores

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:56

Instagram Crédito: Imagem: Ink Drop | Shutterstock

O Instagram anunciou nesta terça-feira (14) uma ampliação das medidas de segurança voltadas a usuários adolescentes. A plataforma, controlada pela Meta, vai ajustar o que jovens podem ver e fazer no aplicativo, adotando parâmetros inspirados na classificação de filmes PG-13, que indica conteúdo voltado a maiores de 13 anos.

A mudança faz parte da evolução das chamadas “Contas para Adolescentes”, lançadas no ano passado como tentativa de reduzir a exposição dos jovens a conteúdos sensíveis e proteger sua saúde mental — um tema que vem rendendo críticas de especialistas, legisladores e famílias.

As contas já possuíam limites de privacidade e restrições a temas como violência, automutilação e cirurgias estéticas. Agora, a plataforma promete ir além: publicações com linguagem forte, apologia a comportamentos arriscados ou relacionadas a drogas, como maconha, poderão deixar de ser exibidas ou promovidas pelo algoritmo.

“Assim como você pode ver algum conteúdo sugestivo ou ouvir linguagem forte em um filme PG-13, os adolescentes podem ocasionalmente ver algo assim no Instagram – mas continuaremos fazendo tudo que pudermos para manter essas ocorrências o mais raras possível”, afirmou a Meta em comunicado.

Entre as novas medidas, adolescentes não poderão seguir contas que compartilhem regularmente conteúdos inadequados para a idade. Caso já as sigam, deixarão de visualizar ou interagir com seus posts e mensagens diretas. Também serão bloqueadas buscas por termos como “álcool” e “gore”.

O chatbot de inteligência artificial da Meta, que recentemente foi criticado por flertar e trocar mensagens de cunho romântico com jovens, também passará a ter filtros mais rigorosos. Segundo a empresa, ele “não deve fornecer respostas inadequadas para a idade que pareceriam fora de lugar em um filme PG-13”.

As mudanças chegam em meio a uma nova onda de debates sobre o papel das redes sociais na vida dos adolescentes. Um estudo recente apontou que quase 60% dos jovens entre 13 e 15 anos ainda relatam ver “conteúdo inseguro e mensagens indesejadas”, mesmo com as proteções ativas. A Meta rebateu, chamando a pesquisa de “tendenciosa” e alegando que o levantamento ignora usuários com experiências positivas.

A Motion Picture Association (MPA), responsável pelas classificações de filmes nos Estados Unidos, negou ter qualquer envolvimento na iniciativa. “A Motion Picture Association não foi contatada pela Meta antes do anúncio”, disse o presidente Charles Rivkin, acrescentando que a referência ao sistema PG-13 é apenas uma analogia.

As novas restrições serão aplicadas automaticamente a todos os menores de 18 anos, mas pais poderão ajustar as configurações por meio do recurso de contas vinculadas, inclusive ativando a função “Conteúdo Limitado”, que restringe postagens e comentários.