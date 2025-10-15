Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Terras descongeladas podem emitir gases que matarão a humanidade

Solos congelados há milênios estão descongelando

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:23

Descongelamento atinge vários pontos da terra
Descongelamento atinge vários pontos da terra Crédito: Shutterstock

O aumento constante das temperaturas no planeta está descongelando o permafrost, um tipo de solo que permanece congelado por anos seguidos e é encontrado em regiões frias como Sibéria, norte do Canadá e Alasca. As informações são da CNN Brasil. 

Especialistas, entre eles o meteorologista Carlos Nobre, alertam que o degelo desse solo pode liberar grandes volumes de gases de efeito estufa, potencializando o aquecimento global e ameaçando a habitabilidade do planeta para os seres humanos.

O permafrost acumula carbono orgânico proveniente de plantas e outros organismos que não se decomporam completamente antes de serem congelados. Quando o gelo derrete, essa matéria entra em decomposição, liberando metano e dióxido de carbono. O metano, em particular, é um gás cerca de 28 vezes mais potente que o CO₂ na retenção de calor na atmosfera.

Segundo Nobre, caso a temperatura média da Terra ultrapasse 2 °C até 2100, mais de 200 bilhões de toneladas desses gases podem ser liberadas, alimentando um ciclo de aquecimento contínuo.

Um estudo recente da revista Nature Geoscience apontou que o problema pode ser ainda mais grave do que se pensava. Pesquisadores analisaram sedimentos profundos de lagos árticos, como o Lago Goldstream, no Alasca, e constataram que o permafrost embaixo de algumas dessas águas já descongelou completamente.

O derretimento da cobertura de gelo e neve desses lagos aumenta a atividade de microrganismos nos sedimentos. Em ambientes sem oxigênio, esses microrganismos decompõem a matéria orgânica e liberam metano e CO₂ em quantidades comparáveis às emissões da superfície, mas com impacto climático ainda maior.

Além de intensificar o aquecimento, o degelo do permafrost pode provocar extinções em massa, colapso de ecossistemas, eventos climáticos extremos como inundações, ondas de calor e secas, elevação do nível do mar e transformar grandes áreas da Terra em regiões inabitáveis.

O estudo também destaca que os lagos formados pelo degelo, chamados lagos termocásticos, podem continuar emitindo gases por séculos ou até milênios, mesmo que a temperatura se estabilize. Isso significa que os efeitos do degelo podem persistir muito além de qualquer redução nas emissões humanas.

Para Carlos Nobre, manter o aquecimento global abaixo de 1,5 °C, conforme estipula o Acordo de Paris, é crucial. "Se passarmos desse limite, os impactos podem ser irreversíveis. A Amazônia, por exemplo, pode perder até 70% de sua área até o final do século", alerta.

Mais recentes

Imagem - Cometa raro se aproxima do sol e poderá ser visto da terra neste mês

Cometa raro se aproxima do sol e poderá ser visto da terra neste mês
Imagem - Com dívida de quase R$ 28 milhões, time do Papa corre risco de falência

Com dívida de quase R$ 28 milhões, time do Papa corre risco de falência
Imagem - Instagram adota medida drástica para limitar acesso de adolescentes ao aplicativo

Instagram adota medida drástica para limitar acesso de adolescentes ao aplicativo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos