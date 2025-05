Brasileira perde cargo em mosteiro após ser considerada 'bonita demais para ser freira'

FORA DO PADRÃO

'O frei Mauro Lepori disse que se eu fosse ao Vaticano, ninguém iria acreditar em mim, porque eu sou mulher, brasileira, sou bonita e ninguém acredita nesse tipo de pessoa'

Natural de Macapá, a freira brasileira Aline Pereira Ghammachi, 41 anos e natural de Macapá (AP), perdeu o cargo de madre-abadessa do Mosteiro

Natural de Macapá, a freira brasileira Aline Pereira Ghammachi, 41 anos e natural de Macapá (AP), perdeu o cargo de madre-abadessa do Mosteiro San Giacomo di Veglia, na Itália, após denúncia anônima de maus-tratos e desvio de recursos do espaço destinados à manutenção do local. Ela foi retirada do cargo no dia 21 de abril deste ano, data da morte do papa Francisco, mas nega as acusações. Ao G1, a freira informou que acredita estar sofrendo perseguição e que o abade-chefe da ordem que dirige o mosteiro, frei Mauro Giuseppe Lepori, chegou a dizer que ela era bonita demais para ser freira. "O frei Mauro Lepori disse que se eu fosse ao Vaticano, ninguém iria acreditar em mim, porque eu sou mulher, brasileira, sou bonita e ninguém acredita nesse tipo de pessoa. E isso me feriu muito". >

A freira recorreu da decisão do afastamento junto ao Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, a mais alta autoridade judicial da Igreja Católica e segue na Itália. As denúncias contra a irmã Aline Ghammachi foram enviadas em 2023 ao papa Francisco. A freira informou ao G1 que apresentou as contas dos últimos cinco anos em que esteve à frente do mosteiro e que essas foram aceitas pela auditoria da igreja.>

“O que mais pesava na carta era a questão dos maus-tratos, do abuso de poder e de desvio de recursos. A questão financeira foi fácil de resolver, porque foi feita uma auditoria no mosteiro pela diocese e demonstrou que toda a administração foi corretamente realizada. Só busco a Justiça”, explicou a freira, que também nega as demais acusações. Após a saída da madre no mês passado, cinco freiras procuraram a polícia italiana para denunciar violência psicológica por parte da nova gestora do mosteiro. No total, 11 saíram do mosteiro após a remoção da freira brasileira.>