Brasileira trai o marido com Axl Rose, do Guns N’ Roses

A brasileira Erica Mindegaard traiu o marido com o cantor Axl Rose, vocalista da banda Guns N' Roses. O caso, que foi revelado pelo jornalista Leo Dias, ocorreu no último sábado (17) a cidade de Copenhagen, na Dinamarca.



O encontro ocorreu no hotel em que o cantor, que faz turnê pela Europa, estava hospedada.



A brasileira, que é casada, contou que a situação ficou complicada: “Sim, eu tive um encontro com ele no bar do hotel onde a banda estava hospedada aqui em Copenhagen e ele foi super gentil comigo… Eu sou casada o que deixou a situação bem complicada”.