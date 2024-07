MONTANHISTA EXPERIENTE

Brasileiro que sumiu no Peru morreu ao cair em buraco, diz família

O brasileiro Marcelo Motta Delvaux, que estava desaparecido no Peru desde o dia 30 de junho, quando escalava o Nevado Coropuna, morreu ao cair em uma greta, uma espécie de rachadura, disse a família do montanhista. O Nevado é a quarta montanha mais alta do Peru, chegando a 6.300 de altitude. A informação é do G1.