LUTO

Brian Wilson, dos Beach Boys, morre aos 82 anos

Ele foi um dos fundadores da banda americana de rock

Maysa Polcri

Publicado em 11 de junho de 2025 às 14:18

Brian Wilson estava sob tutela legal desde o ano passado Crédito: Shutterstock

O vocalista e fundador dos Beach Boys, Brian Wilson, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada nos perfis do cantor nas redes sociais nesta quarta-feira (11). A causa da morte não foi divulgada. O cantor foi diagnosticado com um distúrbio neurocognitivo semelhante à demência no início de 2024 e foi colocado sob tutela legal em maio do ano passado. >

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo", diz o comunicado. Brian nasceu em Inglewood, na Califórnia (EUA), e deixa seis filhos. >

A banda de rock Beach Boys era formada por Brian, seus irmãos Dennis e Carl, o primo Mike Love e o amigo Al Jardine. A banda foi criada em 1961 na Califórnia. O álbum Pet Sounds, de 1966, que contém clássicos como "Wouldn't It Be Nice", "Sloop John B", e "God Only Knows", é considerado por revistas especializadas como um dos maiores álbuns da história da música. Brian Wilson foi um dos maiores compositores da sua época. >