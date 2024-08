RÚSSIA

Campeã de xadrez russa é suspensa após envenenar rival com mercúrio

Amina Abakarova teria envenenado a rival por "coisas desagradáveis" que a outra disse sobre ela e sua família

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 19:58

Campeã de xadrez russa envenenou rival Crédito: Reprodução

Amina Abakarova, uma enxadrista russa de 43 anos, foi suspensa pela Federação Russa de Xadrez após supostamente envenenar o tabuleiro que seria utilizado pela sua rival de infância, Umayganat Osmanova. Ela teria espalhado mercúrio sobre as peças antes de uma partida. O caso aconteceu na última sexta-feira (2) e foi registrado por câmeras de segurança.

A campeã de xadrez está sendo acusada de agir por vingança após ser insultada pela outra jogadora. O envenenamento ocorreu em Makhachkala, no sul da Rússia. Nas imagens, é possível ver Abakarova se aproximar da mesa na qual a rival jogaria minutos depois, olhar ao redor para confirmar se estava sozinha, retirar um frasco da bolsa e despejar sobre o tabuleiro e peças de Osmanova.

Abakarova teria confessado o envenenamento à polícia, dizendo que quebrou um termômetro na mesa e espalhou o mercúrio. Até a inalação de um nível pequeno do metal pode ser extremamente perigosa.

Ela teria dito a outros competidores que queria tirar a rival do torneio, e que envenenou a rival como “vingança” por coisas “desagradáveis” que Osmanova teria dito sobre ela e seus parentes pelas suas costas. Afirmou ainda que o ataque foi motivado apenas por “hostilidade pessoal”, para “assustar” Osmanova. Uma semana antes, Abarakova perdeu para Osmanova nos desempates do Campeonato Rápido do Daguestão.

A enxadrista envenenada começou a sentir “tontura severa e náuseas” cerca de trinta minutos após o início da partida e precisou de atendimento médico. Ainda assim, ela continuou jogando, terminou em segundo lugar e levou um prêmio.

O presidente da Federação Russa de Xadrez, Andrey Filatov, confirmou a tentativa de envenenamento e comentou sobre o ocorrido nesta quarta-feira (7).

“A Federação Russa de Xadrez suspende temporariamente a jogadora de xadrez do Daguestão Amina Abakarova da participação em todas as competições realizadas sob os auspícios da Federação, enquanto aguardamos a conclusão das agências de aplicação da lei, com base nas quais será tomada uma decisão final, [que pode chegar] até desqualificação vitalícia”, disse, em nota publicada no site oficial da Federação.

Ao jornal britânico The Telegraph, o ministro do esporte no Daguestão, revelou seu choque. “Como muitos outros, estou perplexo com o que aconteceu, e os motivos de uma competidora experiente como Amina Abakarova são incompreensíveis. As ações dela poderiam ter levado a um desfecho trágico, ameaçando a vida de todos presentes, inclusive a dela mesma. Agora, ela terá que pagar perante a lei”, disse.

Malcolm Pain, diretor de xadrez internacional da Federação Inglesa de Xadrez, também expressou espanto com o acontecido e disse nunca ter visto algo do tipo no esporte.