Troca de ataques de drones deixa 2 mortos na Ucrânia e terminal petroleiro incendiado na Rússia

O bombardeio da Rússia na região de Kherson, na Ucrânia, matou duas pessoas, segundo autoridades locais, enquanto os dois países trocavam ataques de drones durante a noite deste sábado, 13. Outras duas pessoas ficaram feridas no ataque próximo à capital regional, disse Oleksandr Prokudin, governador da região de Kherson, parcialmente ocupada.

Já na região de Rostov, no sudoeste da Rússia, um terminal petroleiro foi incendiado neste sábado, 13, após um ataque de drone da Ucrânia, informaram autoridades locais. Esse foi o mais recente ataque de longa distância das forças de Kiev em uma região fronteiriça.

O governador da região, Vasily Golubev, disse que o fogo se espalhou por 200 metros quadrados. Cerca de cinco horas depois de relatar o incêndio no aplicativo de mensagens russo Telegram, Golubev disse que o incêndio foi contido.

Além de dois drones interceptados sobre a região de Rostov, os sistemas de defesa aérea russos destruíram outros dois equipamentos sobre as regiões ocidentais de Kursk e Belgorod durante a noite, informou o Ministério da Defesa da Rússia mais cedo.

As defesas aéreas da Ucrânia, por sua vez, interceptaram quatro dos cinco drones lançados pela Rússia durante a noite, disse a Força Aérea Ucraniana na manhã de hoje. Segundo Mykola Oleschuk, comandante das Forças Aéreas da Ucrânia, o quinto drone deixou o espaço aéreo ucraniano em direção a Belarus.

Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou os ataques aéreos em solo russo, visando refinarias e terminais de petróleo em um esforço para desacelerar a máquina de guerra do Kremlin. O exército de Moscou tem voltado as atenções ao leste da Ucrânia, onde a escassez de tropas e munições no terceiro ano de guerra tornou os ucranianos mais vulneráveis.