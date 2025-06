TECNOLOGIA

ChatGPT enfrenta instabilidade e deixa usuários sem respostas

Problemas foram registrados no Brasil e em outros países; plataforma recebeu centenas de reclamações

De acordo com o Downdetector, site que monitora falhas em plataformas digitais, o pico de reclamações no Brasil ocorreu por volta das 8h30, com mais de 900 registros. Nos EUA e no Reino Unido, o número ultrapassou mil ocorrências. >