DURANTE TREINAMENTO

Colisão entre helicópteros militares deixa 10 mortos na Malásia

Os helicópteros estavam ensaiando em uma base naval no norte do Estado de Perak

Os helicópteros estavam ensaiando em uma base naval no norte do Estado de Perak para a comemoração do 90º aniversário da Marinha no próximo mês, quando o acidente ocorreu, informou a força naval em um breve comunicado.