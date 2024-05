DESAPARECIDOS

Corpos de irmãos surfistas e de americano são achados perto de resort no México

A Promotoria do estado de Baixa Califórnia (Noroeste do México), na fronteira com os EUA, confirmou que os três corpos encontrados perto de um resort mexicano eram dos irmãos australianos, os surfistas Jake e Callum Robinson, e do americano Jack Carter.