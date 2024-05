MAIS DE 20 PINTURAS

Criança de 1 ano entra para o Guinness como o artista mais jovem do mundo

A entrada no Guinness World Records do pequeno foi oficializada na segunda-feira (20)

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 24 de maio de 2024 às 21:33

Ace-Liam Nana Sam Ankrah, de apenas 1 ano e 253 dias, entrou no Guinness World Records como o artista masculino mais jovem no mundo Crédito: Divulgação/Guinness World Records

O pequeno Ace-Liam Nana Sam Ankrah, de apenas 1 ano e 253 dias, de Gana, entrou no Guinness World Records como o artista masculino mais jovem no mundo. Sua mãe, Chantelle Kuukua Eghan, que também é artista, descobriu a paixão do garoto pelas artes quando ele tinha apenas seis meses.

O ganês tem mais de 20 pinturas criadas, além de já ter participado de sua primeira exposição coletiva, a "The Soundout Premium Exhibition", no Museu de Ciência e Tecnologia" de Gana. No local, foram exibidas e colocadas à venda 10 de suas obras.

“Enquanto aprendia a engatinhar, estendi um pedaço de tela não esticada no chão e deixei cair um pouco de tinta como forma de mantê-lo ocupado enquanto trabalhava em uma pintura encomendada”, conta a mãe ao Guinness World Records.

“Ele acabou espalhando a tinta por toda a tela, e no processo criou sua primeira obra-prima intitulada 'The crawl'", finaliza.

Criança de um ano que entrou para o Guinness ama a sensação de pintar, diz mãe

Chantelle diz ainda que Ace-Liam adora a sensação de pintar e ter tinta em suas mãos. Para ela, essa é uma saída divertida para que sua criatividade seja explorada sem limitações. Questionada pelo Guinness World Records sobre ter algum significado no que o pequeno pinta, a mãe contou que é mais uma questão de "expressão e exploração" do que uma transmissão de mensagens específicas.

“Suas pinturas abstratas são inspiradas no mundo ao seu redor; cores, formas, texturas e seu humor. Cada pintura é uma expressão de sua curiosidade e alegria em descobrir coisas novas. ”Sobre o processo criativo, logo após ter sua área de pintura montada no ateliê, Ace-Liam escolhe as cores e o tamanho da tela que vai usar, sempre com a ajuda da mãe para abrir os frascos das tintas.

O tempo do processo criativo do mini artista viria de acordo com o interesse dele e pode demorar alguns minutos. “Às vezes ele deixa uma pintura e volta depois de alguns dias para terminá-la", conta.

A sua entrada no Guinness World Records foi oficializada na segunda-feira, 20, como o artista (homem) mais jovem do mundo. Para conseguir o título, foi necessário que o trabalho fosse feito de acordo com padrão exigido, além de fazer parte de uma exposição profissional aberta ao público e vender seu trabalho.