CATOLICISMO

De São Pedro a Francisco: Nomes e origens dos papas ao longo da história

A prática de adotar um nome diferente do batismo começou no ano 533

A história dos papas é marcada por algumas imprecisões nos registros, como a falta de informações precisas sobre o local de nascimento e o período exato de alguns pontificados. Por exemplo, o primeiro papa, São Pedro, não tem uma data oficial registrada no Vaticano. Para calcular os papados mais longos, foi considerado o primeiro dia do mês ou do ano quando a data exata não estava disponível. O papa com o pontificado mais longo foi Pio IX, que serviu de 1846 a 1878, com 11.559 dias (31 anos). Seguiram-se João Paulo II (1978-2005) com 9.665 dias (26 anos) e Leão XIII (1878-1903) com 9.665 dias (25 anos).>