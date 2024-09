AMÉRICA LATINA

Em meio a acusações, Honduras denuncia tentativa de golpe de Estado

Presidente diz que a paz no país corre risco

Após uma crise com a embaixada dos Estados Unidos e em meio a acusações de ligação com narcotráfico, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunciou nessa quarta-feira (4) que existe um plano para destruir seu governo e também interferir no próximo processo eleitoral, previsto para 2025.