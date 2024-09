TECNOLOGIA

Entenda o fracasso da Alexa, assistente da Amazon, na nova era da IA

Atualizações anunciada em 2023 nunca chegaram no meio bilhão de dispositivos Alexa vendidos mundialmente

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 09:54

Alexa Crédito: Divulgação Amazon

Em setembro de 2023, foi apresentada uma nova versão da inteligência artificial (IA) por trás da Alexa, um dos produtos mais populares da Amazon. No evento, foi demonstrado, por exemplo, que a assistente passaria a responder aos comandos com uma voz mais natural e de forma mais precisa do que antes.

O problema é que essas atualizações nunca chegaram no meio bilhão de dispositivos Alexa vendidos mundialmente. De acordo com ex-funcionários da empresa ouvidos pela revista Fortune, a demonstração foi feita com tecnologias que não estavam prontas para serem implementadas. Isso significa que a Amazon começou a ficar para trás na nova era da IA em relação a concorrentes como OpenAI, Google, Microsoft, Meta e até Apple.