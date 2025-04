DESASTRE NO SUDESTE ASIÁTICO

Número de mortos após terremoto em Mianmar já passa de 3 mil

341 ainda estão desaparecidos

As vítimas do terremoto de magnitude 7.7, que atingiu Mianmar, no sudeste asiático, na última sexta-feira (28), já passam de 3.000, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (3) pela junta militar que governa o país. >

"Prosseguimos com as operações de busca e resgate. Expressamos nossa gratidão à comunidade internacional e às equipes médicas por seu trabalho incansável", afirmou.>

As equipes do Corpo de Bombeiros do país asiático continuam as buscas intensivas para resgatar vítimas sob os escombros. O tremor também provocou reflexos na Tailândia, 18 pessoas morreram após desabamento de um arranha-céu em Bangkok, capital do país vizinho. Equipes com cães farejadores e drones continuam buscas por 76 desaparecidos nos escombros>