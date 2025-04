EUROPA

Hungria anuncia saída do Tribunal Internacional durante visita de Netanyahu ao país

Há um mandado de prisão internacional contra Netanyahu por sua conduta na guerra na Faixa de Gaza

A Hungria informou nesta quinta-feira, 3, que iniciará o procedimento de retirada do único tribunal global permanente do mundo para crimes de guerra e genocídio. >

"A Hungria se retirará do Tribunal Penal Internacional", escreveu Gergely Gulyás, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro Viktor Orbán, em uma breve declaração. "O governo iniciará o procedimento de retirada na quinta-feira, de acordo com o arcabouço constitucional e legal internacional.">