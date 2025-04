ÚLTIMO ADEUS

250 mil pessoas devem acompanhar funeral do papa neste sábado

Cerimônia será iniciada às 5h no horário de Brasília - 10h em Roma

O caixão com o corpo do papa percorreu a Via della Sacrestia, passando pela Praça dos Protomártires Romanos, e saiu para a Praça de São Pedro pelo Arco dos Sinos. Cerca de 20 mil pessoas saudaram a passagem do corpo do papa Francisco com longos aplausos.>