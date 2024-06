RISCO

Espirro pode ser perigoso? Estudo de caso mostra homem que abriu um buraco na garganta ao tentar contê-lo

Paciente tinha rinite e, para não espirrar, apertou o nariz e fechou a boca – o que resultou no aumento da pressão interna

O simples ato de segurar um espirro pode gerar consequências sérias para a saúde. Segundo pesquisadores do Reino Unido, a partir de uma publicação na revista científica BMJ Case Reports, um homem sofreu uma perfuração na traqueia – espécie de tubo em que o ar passa em direção aos pulmões – após evitar o espirro. A ação aumentou a pressão interna na região e causou o incidente.

O acontecimento é raro, mas pode acontecer. A pressão nas vias aéreas superiores durante um espirro é de 1 a 2 kPa (quilopascal, unidade padrão de pressão); entretanto, “se a boca e o nariz estiverem fechados, a pressão pode aumentar em até 20 vezes”. As informações são do jornal O Globo.

“Suspeitamos que a traqueia (do paciente) tenha sido perfurada devido ao rápido aumento de pressão na traqueia ao espirrar com o nariz comprimido e a boca fechada. (...) Todos devem ser orientados a não abafar os espirros apertando o nariz e mantendo a boca fechada, pois isso pode resultar em perfuração traqueal, conforme relatado aqui”, diz o estudo.

Na ocasião, depois de prender o espirro, um homem de 30 anos com rinite alérgica sentiu fortes dores no pescoço. Ao sentir o incômodo, ele buscou a emergência hospitalar. O paciente recebeu o diagnóstico e ficou internado por dois dias. Depois ele ainda precisou tratar o problema com diversos remédios.