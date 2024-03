NAZISMO

Ex-assessor de Trump diz que tentou convencê-lo de não elogiar Adolf Hitler

A afeição de Trump por líderes autoritários fora relatada antes, em especial por pessoas como o presidente russo Vladimir Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, mas as declarações de Kelly oferecem uma visão íntima do ex-presidente. "Ele achava que Putin era um cara ok, que Kim era um cara ok, que tínhamos empurrado a Coreia do Norte para o canto", declarou. "Para ele, era como se estivéssemos provocando esses caras".

A conversa de John Kelly com Trump já havia sido tornado pública em 2021, quando foi relatada no livro Frankly, We Did Win This Election (Francamente, vencemos esta eleição, em tradução livre), de Michael Bender. Ela teria ocorrido durante uma visita de Trump a Europa para celebrar os 100 anos do fim da Primeira Guerra, em 2018. No passado, o ex-presidente também foi acusado de manter um livro de discursos de Hitler ao lado da cama.