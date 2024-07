HORA DAS URNAS

França inicia eleições de segundo turno que podem levar a extrema direita ao poder

A votação do segundo turno começou no sábado nos territórios ultramarinos da França, do Pacífico Sul ao Caribe, Oceano Índico e Atlântico Norte. As projeções iniciais das pesquisas são esperadas para domingo à noite, com os primeiros resultados oficiais esperados no final deste domingo e na manhã de segunda-feira. Até às 12h do horário local, a participação era de 26,63%, segundo o Ministério do Interior da França, volume um pouco superior aos 25,90% relatados no mesmo período durante o primeiro turno de votação no domingo passado.