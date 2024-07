ESTADOS UNIDOS

Governadora do Michigan declara apoio à candidatura de Kamala Harris

A governadora do Estado americano do Michigan, Gretchen Whitmer, declarou nesta segunda-feira, 22, apoio à candidatura da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para a presidência do país. A líder democrata vinha sendo aventada na imprensa americana como potencial postulante à Casa Branca.