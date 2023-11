ORIENTE MÉDIO

Hamas reivindica atentado em Jerusalém e convoca 'escalada da resistência' contra Israel

Ainda de acordo com autoridades de defesa israelenses, os homens estavam armados com um fuzil M-16 e uma pistola. O ataque só parou após a intervenção de dois soldados israelenses, que passavam pelo local, e de um civil armado.

Pouco depois do ataque, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que o governo pretende aumentar a distribuição de armas de fogo à população civil, como medida de segurança a possíveis novos ataques terroristas.

"[O governo] vai continuar a expandir a distribuição de armas a civis. Essa é uma medida que se provou [eficaz] muitas e muitas vezes na guerra contra o terrorismo assassino", disse Netanyahu no pronunciamento em vídeo.

O ataque terrorista em Jerusalém não foi a única violação do cessar-fogo temporário nesta quinta-feira. As Forças Armadas israelenses informaram que dois militares ficaram feridos durante um ataque contra um posto de controle na Cisjordânia, onde a violência entre militares e colonos israelenses e palestinos disparou desde o começo do conflito em 7 de outubro.