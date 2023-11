GUERRA

Hamas diz que bebê de 10 meses sequestrado em Israel foi morto em bombardeio

O grupo terrorista Hamas afirmou nesta quarta-feira, 29, que Kfir Bibas, um bebê de dez meses que foi sequestrado no dia 7 de outubro, morreu em um bombardeio das Forças de Defesa de Israel (FDI). Segundo o grupo terrorista, Ariel, de 4 anos, irmão de Kfir, e sua mãe, Shiri, também morreram. O grupo não ofereceu provas da alegação. O Exército israelense indicou em um comunicado que está verificando a veracidade da informação" e que seus representantes estão em contato com a família Bibas.

Esta não é a primeira vez que grupos terroristas no enclave palestino anunciam a morte de reféns israelenses. A Jihad Islâmica, movimento terrorista aliado do Hamas na Faixa de Gaza, reportou a morte de Hanna Katzir, uma refém de 76 anos, no entanto, a mulher foi libertada em 24 de novembro, primeiro dia da trégua entre o Hamas e Israel.

As imagens do sequestro da família Bibas - o pai, a mãe e os dois filhos - no kibutz de Nir Oz se tornaram um dos símbolos da violência do 7 de outubro em Israel. A mãe, Shiri, aparece com o semblante perturbado e carregando seus dois filhos, Kfir, na época com 9 meses, e Ariel, de 4 anos, enrolados em um cobertor