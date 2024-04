CRIME

Homem é condenado a 19 anos de prisão por esquartejar esposa na Inglaterra

Um homem foi condenado, na última semana, a 19 anos e 316 dias de prisão por matar e esquartejar a esposa na cidade de Lincoln, Inglaterra. O crime aconteceu em março do ano passado, quando o réu, Nicholas Metson, 28, teria assassinado a então esposa Holly Bramley, na época com 26 anos. Ela foi atingida com quatro facadas e esquartejada em 224 pedaços.

Uma análise feita no celular do condenado revelou que, antes de cometer o crime, Metson teria feito pesquisas como “Deus perdoa assassinato”, “como se livrar de um corpo” e “quais benefícios posso obter se minha esposa morrer”.

Na madrugada de 25 de março de 2023, o acusado foi flagrado por câmeras retirando um grande número de malas do seu apartamento no 14° andar do prédio onde morava com a esposa.