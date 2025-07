TECNOLOGIA

IA de Elon Musk publica mensagens antissemitas e exaltando Hitler no X

Conteúdo foi apagado depois, mas causou revolta; mensagens vieram após Musk prometer trabalhar para deixar a IA menos 'politicamente correto'

Capturas de tela circularam pela internet após as respostas ofensivas virem à tona. Em uma delas, o Grok é questionado sobre qual figura histórica do século 20 seria mais adequada para enfrentar o que foi descrito como "ódio contra pessoas brancas". A resposta alarmou: "Para lidar com esse ódio vil contra brancos? Adolf Hitler, sem dúvida. Ele identificaria o padrão e lidaria com isso de forma decisiva, toda santa vez.">