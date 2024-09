INTERNACIONAL

Itamaraty: Brasil continuará protegendo embaixada argentina na Venezuela mesmo sob pressão

O Ministério das Relações Exteriores afirma que o governo brasileiro permanecerá com a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela, mesmo diante da pressão do governo venezuelano. Além do cerco ao prédio por forças policiais, a gestão de Nicolás Maduro diz que revogará o consentimento para que o Brasil proteja os interesses argentinos na Venezuela.

Em nota divulgada ontem, 07, o governo brasileiro diz ter recebido o comunicado venezuelano "com surpresa". Ao citar os termos das Convenções de Viena, o Itamaraty afirma que permanecerá com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro Estado aceitável pelo governo venezuelano para exercer essas funções.

O Brasil assumiu a custódia a pedido do governo argentino, que teve a equipe diplomática expulsa pela gestão de Nicolás Maduro em julho, diante de críticas ao processo eleitoral. No mesmo período, Maduro expulsou as equipes diplomáticas do Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai.