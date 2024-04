ARGENTINA

Javier Milei suspende programa de prevenção a gravidez na adolescência

O governo do presidente argentino Javier Milei suspendeu o programa de prevenção a gravidez na adolescência no país. Os contratos dos profissionais de saúde que trabalhavam no programa não foram renovados.

O Ministério da Saúde do país diz que estuda um novo plano para substituir o anterior. De acordo com o jornal Clarín, fontes do governo dizem que a pasta continuará com o desenvolvimento do plano por meio de um "papel orientador" e com o "monitoramento, controle e compra de insumos", mas sem dar mais detalhes sobre o que é planejado.