GAME

Jovem que vazou GTA 6 é preso e condenado a internação perpétua em hospital

Identificado como Arion Kurtaj, o autor do ataque à Rockstar Games, empresa desenvolvedora do GTA, é integrante de um grupo internacional de hackers chamada Lapsus$.

Segundo a BBC, o ataque hacker aconteceu quando o jovem britânico estava de custódia por burlar a segurança da Nvidia e a BT/EE, sob proteção policial em um hotel. Arion invadiu o sistema da Rockstar usando um controle remoto Amazon TV Fire Stick, a televisão do quarto do hotel e um celular. O notebook de Arion já estava confiscado.

Kurtaj também causou prejuízos para Uber e Nvidia de quase R$ 10 milhões de acordo com a BBC. As informações são do Jornal do Commercio.