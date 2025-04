ITÁLIA

Professora de creche é demitida após escola descobrir perfil em site adulto

Caso gerou polêmica, e mais de 30 pais assinaram uma petição contra a demissão da italiana

Tharsila Prates

Publicado em 25 de abril de 2025 às 22:57

Elena Maraga posta fotos sensuais em suas redes Crédito: Reprodução

A professora de uma creche católica na cidade de Treviso, no norte da Itália, foi demitida depois que a escola soube que ela mantinha uma conta no OnlyFans - uma rede social de conteúdo por assinatura. Segundo a imprensa italiana, a escola argumentou que o conteúdo da plataforma prejudicava a relação de confiança com os pais e contrariava os valores católicos da instituição.>

Elena Maraga, de 29 anos, contou ao jornal Daily Mail que o rendimento que recebia como professora - cerca de 1.200 euros ou R$ 6.500, não cobria suas despesas e decidiu criar a conta na plataforma como uma tentativa de complementar a renda.>

O problema começou quando o pai de uma aluna, que teria comprado fotos da professora no OnlyFans, as compartilhou em um grupo de futebol. Ao descobrir o conteúdo, a esposa do homem alertou a escola. A instituição, então, alegou que a relação de confiança com a professora havia sido prejudicada, afirmando que seu comportamento era incompatível com os valores católicos que orientam a educação na unidade.>

O caso dividiu os pais. Mais de 30 assinaram uma petição contra a demissão da professora, que trabalhou durante cinco anos na creche, destacando o excelente trabalho de Maraga com as crianças. No entanto, ela foi oficialmente desligada na terça-feira (22).>

A professora não se conforma: “Tirar fotos sensuais nunca comprometeu meu profissionalismo”, disse ela ao Daily Mail.>