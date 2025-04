FUNERAL

Corpo do Papa Francisco será enterrado com sapatos gastos e rosto coberto por seda

Velório de Jorge Mario Bergoglio se encerrou nesta sexta-feira (25), após três dias, e reuniu mais de 250 mil pessoas



Tharsila Prates

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2025 às 21:14

Caixão do papa Francisco com tampa de zinco Crédito: Reprodução/ Vatican News

O caixão do papa Francisco foi fechado às 20h (15h no horário de Brasília) desta sexta-feira (25), terminando, assim, o velório, que começou na quarta e reuniu mais de 250 mil pessoas no Vaticano. O argentino Jorge Mario Bergoglio, primeiro pontífice latino-americano, foi velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco. O corpo foi vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário.>

Durante o rito de fechamento do caixão, o rosto do papa, que tinha 88 anos, foi coberto por um lenço de seda branca. Ele escolheu ser enterrado com seus sapatos gastos, pretos. Moedas e medalhas cunhadas durante o seu pontificado também foram colocadas no caixão, assim como um relato escrito sobre os 12 anos em que esteve à frente da Igreja Católica.>

A tampa do caixão de zinco (revestimento interior da estrutura de madeira) foi, então, colocada. Nela, há uma cruz, o brasão papal, a placa com o nome de Francisco, a duração de sua vida e seu Ministério Petrino. O caixão foi soldado e, nele, foram colocados os selos do cardeal camerlengo da Santa Igreja Romana, da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Ofício para Celebrações Litúrgicas do sumo pontífice e do capítulo do Vaticano. O caixão de madeira também foi fechado. Na tampa, uma cruz e o brasão papal de Francisco.>

Rosto do papa é coberto com lenço de seda Crédito: Reprodução/ Vatican News

O funeral acontecerá neste sábado (26), às 10h (5h em Brasília), na Praça São Pedro, quando será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto e orações em homenagem ao pontífice. No dia, é esperada a presença de fiéis e autoridades de todo o mundo. São mais de 160 delegações.>

Ao fim da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.>

Em seguida, o caixão do papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), onde será realizada a cerimônia de sepultamento ainda no sábado. Haverá um cortejo entre as igrejas. Telões foram espalhados por todo o Vaticano.>

A Santa Maria Maior é a igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo).>

Durante a noite, o Cabido de São Pedro assegurará uma presença de oração e vigília junto ao corpo do pontífice, até os preparativos para a Santa Missa de amanhã de manhã.>